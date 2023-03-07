Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Фото: Генштаб обновил потери россиян на войне против Украины (GettyImages)
Украинские военные ликвидировали 1060 российских оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 154830 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 154 830 (+1060) человек ликвидировано,
- танков - 3432 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 6714 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2456 (+23) ед,
- РСЗО - 488 (+0) ед,
- средств ПВО - 253 (+3) ед,
- самолетов - 303 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2095 (+9),
- крылатых ракет - 873 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5323 (+16) ед,
- специальной техники - 236 (+2).
Напомним, по данным CSIS, потери армии РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой войн.
К тому же, CNN сообщало, что РФ потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше военных, чем Украина.
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