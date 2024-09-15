Літак, 8500 окупантів та понад 300 артсистем. Названі втрати РФ за тиждень

Втрати РФ в Україні

За добу, 14 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ та 23 артилерійські системи.

Нагадаємо, що 11 вересня недалеко від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Вже наступного дня, 12 вересня, з'ясувалося, що українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

Зазначимо, що за перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів. Також вдалося знищити 168 артсистем.

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