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Самолет, 8500 оккупантов и более 300 артсистем. Названы потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за вторую неделю сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За вторую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8540 российских военных. Также удалось "отминусовать" самолет, 305 артсистем и 370 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 8 по 15 сентября 2024 года потери противника составили около 8540 человек личного состава", - написал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 44 танка;
  • 166 боевых бронированных машин;
  • 305 артиллерийских систем;
  • 6 РСЗО;
  • 5 установок ПВО;
  • 466 единиц автотехники;
  • 37 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.

Потери РФ в Украине

За сутки, 14 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы.

Напомним, что 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Уже на следующий день, 12 сентября, выяснилось, что украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

Отметим, что за первую неделю сентября ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов. Также удалось уничтожить 168 артсистем.

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