Самолет, 8500 оккупантов и более 300 артсистем. Названы потери РФ за неделю

За вторую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8540 российских военных. Также удалось "отминусовать" самолет, 305 артсистем и 370 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.
"За неделю с 8 по 15 сентября 2024 года потери противника составили около 8540 человек личного состава", - написал он.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.
За сутки, 14 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы.
Напомним, что 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Уже на следующий день, 12 сентября, выяснилось, что украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.
Отметим, что за первую неделю сентября ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов. Также удалось уничтожить 168 артсистем.
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