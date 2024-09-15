Самолет, 8500 оккупантов и более 300 артсистем. Названы потери РФ за неделю

Потери РФ в Украине

За сутки, 14 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы.

Напомним, что 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Уже на следующий день, 12 сентября, выяснилось, что украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

Отметим, что за первую неделю сентября ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов. Также удалось уничтожить 168 артсистем.

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