Літак, 8500 окупантів та понад 300 артсистем. Названі втрати РФ за тиждень

За другий тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8540 російських військових. Також вдалося "відмінусувати" літак, 305 артсистем та 370 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БПЛА.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

"За тиждень з 8 по 15 вересня 2024 року втрати противника склали близько 8540 осіб особового складу", - написав він.

Втрати РФ в Україні

За добу, 14 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ та 23 артилерійські системи.

Нагадаємо, що 11 вересня недалеко від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Вже наступного дня, 12 вересня, з'ясувалося, що українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

Зазначимо, що за перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів. Також вдалося знищити 168 артсистем.

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