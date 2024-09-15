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Літак, 8500 окупантів та понад 300 артсистем. Названі втрати РФ за тиждень

Україна, Неділя 15 вересня 2024 14:55
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Літак, 8500 окупантів та понад 300 артсистем. Названі втрати РФ за тиждень Фото: названо втрати РФ в Україні за другий тиждень вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За другий тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8540 російських військових. Також вдалося "відмінусувати" літак, 305 артсистем та 370 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

"За тиждень з 8 по 15 вересня 2024 року втрати противника склали близько 8540 осіб особового складу", - написав він.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

  • 44 танки;
  • 166 бойових броньованих машин;
  • 305 артилерійських систем;
  • 6 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 466 одиниць автотехніки;
  • 37 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БПЛА.

Втрати РФ в Україні

За добу, 14 вересня, росіяни втратили на фронті 1170 солдатів, 20 ББМ та 23 артилерійські системи.

Нагадаємо, що 11 вересня недалеко від Севастополя зник російський винищувач Су-30СМ. Вже наступного дня, 12 вересня, з'ясувалося, що українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

Зазначимо, що за перший тиждень вересня ЗСУ ліквідували 8960 окупантів. Також вдалося знищити 168 артсистем.

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