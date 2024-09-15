Самолет, 8500 оккупантов и более 300 артсистем. Названы потери РФ за неделю

Фото: названы потери РФ в Украине за вторую неделю сентября (Getty Images)

За вторую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8540 российских военных. Также удалось "отминусовать" самолет, 305 артсистем и 370 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю с 8 по 15 сентября 2024 года потери противника составили около 8540 человек личного состава", - написал он. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить: 44 танка;

166 боевых бронированных машин;

305 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

5 установок ПВО;

466 единиц автотехники;

37 единиц спецтехники. Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.