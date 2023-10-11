Літак, 820 окупантів та 91 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 11 жовтня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 283 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 91 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські війська наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, минулої доби сталося 108 бойових зіткнень. Сили оборони знищили російський винищувач Су-25. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ змогли просунутися на півдні, у тому числі на північний схід від Микільського, а росіяни активізували свої наступальні зусилля біля Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.
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