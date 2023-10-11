Самолет, 820 оккупантов и 91 ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро среды, 11 октября, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 283900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 91 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские войска наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ смогли продвинуться на юге, в том числе к северо-востоку от Никольского, а россияне активизировали свои наступательные усилия возле Авдеевки и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть силы ВСУ от Работино.
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