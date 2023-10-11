Літак, 820 окупантів та 91 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 11 жовтня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 283 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 91 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 283900 (+820) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4863 (+34) од,

бойових броньованих машин - 9220 (+91) од,

артилерійських систем - 6731 (+18) од,

РСЗВ - 809 (+1) од,

засоби ППО - 545 (+1) од,

літаків - 316 (+1) од,

гелікоптерів - 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5226 (+19),

крилаті ракети - 1530 од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9145 (+20) од,

спеціальна техніка - 965 (+4). Ситуація на фронті на ранок За даними Генштабу, українські війська наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, минулої доби сталося 108 бойових зіткнень. Сили оборони знищили російський винищувач Су-25. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ змогли просунутися на півдні, у тому числі на північний схід від Микільського, а росіяни активізували свої наступальні зусилля біля Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.