Літак, 820 окупантів та 91 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 11 жовтня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 283 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 91 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 283900 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4863 (+34) од,
- бойових броньованих машин - 9220 (+91) од,
- артилерійських систем - 6731 (+18) од,
- РСЗВ - 809 (+1) од,
- засоби ППО - 545 (+1) од,
- літаків - 316 (+1) од,
- гелікоптерів - 316 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5226 (+19),
- крилаті ракети - 1530 од,
- кораблі /катери - 20 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 9145 (+20) од,
- спеціальна техніка - 965 (+4).
Ситуація на фронті на ранок
За даними Генштабу, українські війська наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, минулої доби сталося 108 бойових зіткнень. Сили оборони знищили російський винищувач Су-25. Зокрема, як пишуть у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ змогли просунутися на півдні, у тому числі на північний схід від Микільського, а росіяни активізували свої наступальні зусилля біля Авдіївки та на заході Запорізької області, щоб відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.
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