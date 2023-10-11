Самолет, 820 оккупантов и 91 ББМ. Генштаб обновил потери РФ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 октября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 11 октября, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 283900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 91 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили: личного состава - около 283900 (+820) человек ликвидировано,

танков ‒ 4863 (+34) ед,

боевых бронированных машин - 9220 (+91) ед,

артиллерийских систем - 6731 (+18) ед,

РСЗО - 809 (+1) ед,

средства ПВО - 545 (+1) ед,

самолетов - 316 (+1) ед,

вертолетов - 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5226 (+19),

крылатые ракеты - 1530 ед,

корабли /катера - 20 ед,

подводные лодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,

специальная техника - 965 (+4). Ситуация на фронте на утро По данным Генштаба, украинские войска наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ смогли продвинуться на юге, в том числе к северо-востоку от Никольского, а россияне активизировали свои наступательные усилия возле Авдеевки и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть силы ВСУ от Работино.