Самолет, 820 оккупантов и 91 ББМ. Генштаб обновил потери РФ
Потери России в войне в Украине на утро среды, 11 октября, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 283900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 91 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 283900 (+820) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4863 (+34) ед,
- боевых бронированных машин - 9220 (+91) ед,
- артиллерийских систем - 6731 (+18) ед,
- РСЗО - 809 (+1) ед,
- средства ПВО - 545 (+1) ед,
- самолетов - 316 (+1) ед,
- вертолетов - 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5226 (+19),
- крылатые ракеты - 1530 ед,
- корабли /катера - 20 ед,
- подводные лодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 9145 (+20) ед,
- специальная техника - 965 (+4).
Ситуация на фронте на утро
По данным Генштаба, украинские войска наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за прошедшие сутки произошло 108 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25. В частности, как пишут в отчете Института изучения войны, ВСУ смогли продвинуться на юге, в том числе к северо-востоку от Никольского, а россияне активизировали свои наступательные усилия возле Авдеевки и на западе Запорожской области, чтобы оттянуть силы ВСУ от Работино.
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