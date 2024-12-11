У листопаді та грудні Росія має рекордні втрати на фронті, - Зеленський

Удари по НПЗ

За словами Зеленського, минулої ночі Сили оборони уразили військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу.

Під час доповіді головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський розповів усі деталі ураження.

"Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності - до реальності того, що війну потрібно завершувати", - додав Зеленський.

Ситуація на напрямках

У тому ж числі Сирський доповів й про ситуацію на основних фронтових напрямках. Як й згадувалось вище, Покровський та Курахівські напрямки є найгарячішими. Там тривають жорстокі бої.

"Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями - листопад і грудень - рекордні російські втрати", - додав президент.

Зокрема головнокомандувач ЗСУ доповів й про проведення Курської операції.

Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 757 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу її втрати склали 1400 військових. Зокрема Сили оборони знищили: