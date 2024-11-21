З листопада програма змінилась. Як зараз проходить базова військова підготовка

Що відомо про базову програму підготовки

Базова програма підготовки військовослужбовців заснована у 2016 році за стандартами країн-учасників НАТО. Первинно навчання тривало 1 місяць, у 2020 році термін збільшили до 3 місяців.

"В Повітряних силах країн-партнерів ця підготовка проводиться до двох місяців (8 тижнів), у Сухопутних військах та решті видів – до трьох місяців (12 тижнів)", – розповів полковник Юрій Дяченко.

Під час повномасштабного вторгнення в Україні зросла необхідність у збільшенні кількості підготовлених кадрів, тому з 2022 року по жовтень 2024 року базове військове навчання тривало 1 місяць. З листопада цього року – 1,5 місяця.

Навчальний курс розділений на 4 етапи:

ознайомчий курс (вивчення правових основ проходження військової служби)

курс індивідуальної підготовки (вивчення основних предметів навчання та поглиблення навичок)

курс вивчення дій у складі підрозділу (удосконалення практичних навичок та вмінь, розвиток витривалості, виконання завдань в умовах, наближених до поля бою)

комплексне тактичне заняття (визначення рівня готовності військовослужбовця до участі у бойових діях)

Як змінювалась програма базової військової підготовки (скриншот із відео прес-конференції)

Хто має проходити підготовку

"Базову військову підготовку проходять усі військові – як ті, що служать за контрактом, так і мобілізовані. Програма однакова для всіх родів військ, її розробляє та затверджує Генеральний Штаб України", – розповів Дяченко.

Військовослужбовці проходять базову підготовку у навчальних центрах та центрах підготовки підрозділів. Навчання проводять інструктори, 60-96% з них мають бойовий досвід.

"Навчання військовослужбовців розпочинається із їхнього прибуття до навчального центру, де проводиться психологічний відбір, медичний огляд і перевірка фізичного стану. За результатами цих заходів формуються навчальні групи, які забезпечують зброєю, умундируванням та спорядженням. При формуванні груп враховують вік військовослужбовців", – додав полковник.

Чого навчають на підготовці

На базовій військовій підготовці солдатів мають навчити:

приводити особисту зброю до нормального бою, вести вогонь зі стрілецької зброї, метати гранати

обладнувати та маскувати вогневі позиції, виконувати заходи щодо захисту від БпЛА

долати інженерні, мінно-вибухові загородження, дотримуватися правил мінної безпеки

надавати домедичну та психологічну допомогу собі і товаришам

виконувати бойові завдання у різних умовах обстановки, діяти у складі бойової групи

використовувати засоби окопного РЕБ на рівні користувача

"Військовослужбовець не може бути направлений у зону бойових дій не підготовленим. Якщо він з різних причин не виконав програму, то відсторонюється від навчання з можливістю його завершення з наступним періодом", – наголосив Дяченко.

Що змінилось із листопада 2024 року

З 1 листопада 2024 року термін навчальної програми збільшили з 1 місяця до 1,5, при цьому зменшили добове навантаження на військовослужбовців – із 10 годин до 8 годин, але разом із цим надали ще 2 години для самостійної підготовки.

"Загальний навчальний час збільшено на 30 годин, що надає змогу збільшити кількість навчальних вправ – стрільб", – додав полковник.

До нової програми включено предмет "Спеціальна підготовка", який передбачає вивчення основ застосування БпЛА та РЕБ, та у підготовку інтегрували програмне забезпечення "Кропива".

Порівняння попереднього варіанту програми та сьогоднішнього (скриншот із відео прес-конференції)

Також у програму включили предмет "Фізична підготовка", додали медичні рекомендації з навчання домедичної допомоги та вивчення колективної зброї та ведення вогню з неї.

"Хочу наголосити на збільшенні курсу вогневої підготовки. Додатково впровадили 10 вправ стрільб, зараз їх 39. Також збільшили кількість патронів із 551 до 866. Велика увага приділяється психологічний та домедичній підготовці. Акцент робиться на швидкості та точності надання допомоги в умовах стресу", – зазначив Дяченко.

Нова програма базової військової підготовки (скриншот із відео прес-конференції)

Також зазначається, що на період навчання військовослужбовцям забезпечують усі побутові умови. Особовий склад розміщують у наметах, є стаціонарні лазні та пральні, польові кухні або стаціонарні їдальні.

Що відбувається після базового навчання

"Після успішного завершення базової військової підготовки військовослужбовців направляють до визначених військових частин або на проходження фахової підготовки", – пояснив Дяченко.

Він також додав, що у районі бойових дій майже кожна бригада має свої тилові полігони, на яких досвідчені інструктори проводять адаптацію новоприбулих військовослужбовців.

У Сухопутних військах зазначили, що загальна вартість забезпечення військовослужбовця на період проходження курсу становить 180 408 грн.

Вартість забезпечення військовослужбовця на період проходження навчання (скриншот із відео прес-конференції)