С ноября программа поменялась. Как сейчас проходит базовая военная подготовка

Что известно о базовой программе подготовки

Базовая программа подготовки военнослужащих основана в 2016 году по стандартам стран НАТО. Первоначально обучение длилось 1 месяц, в 2020 году срок увеличили до 3 месяцев.

"В Воздушных силах стран-партнеров эта подготовка проводится до двух месяцев (8 недель), в Сухопутных войсках и остальных видах – до трех месяцев (12 недель)", – рассказал полковник Юрий Дяченко.

Во время полномасштабного вторжения в Украине возросла необходимость в увеличении количества подготовленных кадров, поэтому с 2022-го по октябрь 2024 года базовое военное обучение длилось 1 месяц. С ноября этого года – 1,5 месяца.

Учебный курс разделен на 4 этапа:

ознакомительный курс (изучение правовых основ прохождения военной службы)

курс индивидуальной подготовки (изучение основных предметов обучения и углубление навыков)

курс изучения действий в составе подразделения (усовершенствование практических навыков и умений, развитие выносливости, выполнение задач в условиях, приближенных до поля боя)

комплексное тактическое занятие (определение уровня готовности военнослужащего к участию в боевых действиях)

Как менялась программа базовой военной подготовки (скриншот из видеопресс-конференции)

Кто должен проходить подготовку

"Базовую военную подготовку проходят все военные – как те, что служат по контракту, так и мобилизированы. Программа одинаковая для всех родов войск, ее разрабатывает и утверждает Генеральный Штаб Украины", – рассказал Дяченко.

Военнослужащие проходят базовую подготовку в учебных центрах и центрах подготовки подразделений. Обучение проводят инструкторы, 60-96% из них имеют боевой опыт.

"Обучение военнослужащих начинается с их прибытия в учебный центр, где проводится психологический отбор, медицинский осмотр и проверка физического состояния. По результатам этих мероприятий формируются учебные группы, которые снабжают оружием, обмундированием и снаряжением. При формировании групп учитывают возраст военнослужащих", – добавил полковник.

Чему учат на подготовке

На базовой военной подготовке солдата должны научить:

приводить личное оружие к нормальному бою, вести огонь из стрелкового оружия, метать гранаты

оборудовать и маскировать огневые позиции, выполнять меры по защите от БПЛА

преодолевать инженерные, минно-взрывные заграждения, соблюдать правила минной безопасности

оказывать медицинскую и психологическую помощь себе и товарищам

выполнять боевые задания в разных условиях обстановки, действовать в составе боевой группы

использовать средства окопного РЭБ на уровне пользователя

"Военнослужащий не может быть направлен в зону боевых действий не подготовленным. Если он по разным причинам не выполнил программу, то отстраняется от обучения с возможностью его завершения со следующим периодом", – подчеркнул Дяченко.

Что изменилось с ноября 2024 года

С 1 ноября 2024 года срок учебной программы увеличили с 1 месяца до 1,5, при этом уменьшили суточную нагрузку на военнослужащих – с 10 часов до 8 часов, но вместе с этим дали еще 2 часа для самостоятельной подготовки.

"Общее учебное время увеличено на 30 часов, что позволяет увеличить количество учебных упражнений – стрельб", – добавил полковник.

В новую программу включен предмет "Специальная подготовка", который предусматривает изучение основ применения БпЛА и РЭБ, и в подготовку интегрировано программное обеспечение "Кропива".

Сравнение предыдущего варианта программы и сегодняшнего (скриншот с видеопресс-конференции)

Также в программу включили предмет "Физическая подготовка", добавили медицинские рекомендации по обучению медицинской помощи и изучению коллективного оружия и ведению огня из него.

"Хочу отметить увеличение курса огневой подготовки. Дополнительно внедрили 10 упражнений стрельб, сейчас их 39. Также увеличили количество патронов с 551 до 866. Большое внимание уделяется психологической и домедицинской подготовке. Акцент делается на скорости и точности оказания помощи в условиях стресса", – отметил Дяченко.

Новая программа базовой военной подготовки (скриншот по видеопресс-конференции)

Также отмечается, что во время обучения военнослужащим обеспечивают все бытовые условия. Личный состав размещают в палатках, есть стационарные бани и прачечные, полевые кухни или стационарные столовые.

Что происходит после базового обучения

"После успешного завершения базовой военной подготовки военнослужащих направляют в определенные воинские части или на прохождение профессиональной подготовки", – пояснил Дяченко.

Он также додал, что в районе боевых действий почти каждая бригада имеет свои тыловые полигоны, на которых опытные инструкторы проводят адаптацию новых военнослужащих.

В Сухопутных войсках отметили, что общая стоимость обеспечения военнослужащего на период курса составляет 180 408 грн.

Стоимость обеспечения военнослужащего на период прохождения обучения (скриншот с видеопресс-конференции)