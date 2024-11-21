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Контрактна служба у ЗСУ. Які терміни і чи можна обрати спеціальність

Україна, Четвер 21 листопада 2024 11:11
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Контрактна служба у ЗСУ. Які терміни і чи можна обрати спеціальність Фото: Контрактна служба у ЗСУ (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Людина, яка хоче проходити військову службу за контрактом, може самостійно обрати спеціальність на сайті пошуку роботи. Наразі підписати контракт можна на 1 рік, 3 роки, 5 років або до кінця воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Харківського ОТЦК та СП майора Олега Щирського для "Об’єктив TV".

Наразі потрапити до лав Збройних Сил України можна двома способами: добровільно за контрактом та отримавши повістку. Основна перевага служби за контрактом - більша ймовірність потрапити в бажаний підрозділ та на бажану посаду.

Чи можна на контракті обрати спеціальність

Людина, яка хоче проходити військову службу за контрактом, може самостійно обрати спеціальність на сайті пошуку роботи. Зокрема, на Work.ua, Lobby X та інших.

"Розміщені понад 10 тисяч вакансій, де ви зможете обрати спеціальність, потім звʼязатися з рекрутерами цієї військової частини. І далі цей процес буде контролюватися цією військовою частиною", - повідомив Щирський.

Окрім цього, військовозобов’язаний може звернутися до Центрів рекрутингу української армії. На базі ЦНАПів створені вже 44 центри.

За словами Щирського, якщо людина успішно пройшла співбесіду з представниками Центру рекрутингу або військової частини, то вона отримає письмову згоду. Після проходження ВЛК та збору усіх необхідних документів, військовозобов’язаний повинен оформити особисту справу. Відтак йому необхідно буде пройти ще один відбір в обласному ТЦК.

Військова частина чи навчальний центр

Людину, яка успішно пройде всі ці етапи, відправлять до військової частини або до навчального центру. Безпосередньо до військової частини направити можуть тільки тих контрактників, які служили менше 10 років тому. Зокрема, на тій самій спеціальності, яку обрали зараз.

Натомість, молодь до 25 років та військовозобовʼязаних, які взагалі не проходили військову службу, спочатку направляють до навчальних центрів.

"У навчальному центрі вони проходять базову військову підготовку, зараз 1,5 місяця. І після цього вони вже проходять фахову підготовку, залежно від того, яку спеціальність було обрано. Ну і люди вже направляються до військової частини, де вони будуть продовжувати свою військову службу", - заявив Щирський.

Терміни військової служби

Окрім спеціальності, люди можуть обрати і термін військової служби. Молодь віком від 18 до 25 років може підписати контракт на 1 рік. Проте, для інших охочих мінімальний строк служби - 3 роки. Також контракт можна підписати і на п’ять років, і до кінця воєнного стану.

За словами Щирського, щойно термін контракту закінчиться - людина може демобілізуватися того ж дня. Відповідний наказ підписує командир військової частини.

Читайте також про ключові особливості підписання контракту зі Збройними Силами України. Добровольці можуть вибрати підрозділ самостійно, тоді як мобілізація передбачає державний розподіл без можливості вибору.

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