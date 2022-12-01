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Листи з погрозами для посольств України: Кулеба розкрив нові деталі

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ще три посольства України отримали листи з погрозами після інциденту в дипломатичному представництві в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"По-перше, не два, а вже три, по-друге, листи не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему. Скажімо так, усередині цих конвертів символічна загроза, передана Україні. Можу лише сказати, що всі конверти у момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною", - розповів міністр.

За його словами, такі методи є спробою залякування України та українських дипломатів. Зараз відбувається аналіз інцидентів.

"Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, бомбами, якимись сатаністськими чи вуду-символами, отже, бояться нас, намагаються нас зупинити. Але нас ніщо не зупинить", - додав Кулеба.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді стався вибух, внаслідок якого один співробітник отримав поранення. Пізніше з'ясувалося, що вибухівка знаходилася у листі, який був адресований послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву.

Вже сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що ще кілька посольств отримали листи з погрозами.

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Дмитро КулебаМадридМИД Украины