Письма с угрозами для посольств Украины: Кулеба раскрыл новые детали

Еще три посольства Украины получили письма с угрозами после инцидента в дипломатическом представительстве в Мадриде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, но с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью", - рассказал министр.
По его словам, такие методы являются попыткой запугивания Украины и украинских дипломатов. Сейчас происходит анализ произошедших инцидентов.
"Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства, бомбами, какими-то сатанистскими или вуду-символами, значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит", - добавил Кулеба.
Напомним, в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, в результате которого один сотрудник получил ранение. Позже выяснилось, что взрывчатка находилась в письме, которое было адресовано послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.
Уже сегодня, 1 декабря, стало известно, что еще несколько посольств получили письма с угрозами.
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