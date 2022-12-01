Письма с угрозами для посольств Украины: Кулеба раскрыл новые детали

"Во-первых, не два, а уже три, во-вторых, письма не со взрывчаткой, но с другим веществом. Не буду пока комментировать, мы скоро выйдем с официальной позицией на эту тему. Скажем так, внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине. Могу лишь сказать, что все конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью", - рассказал министр.

По его словам, такие методы являются попыткой запугивания Украины и украинских дипломатов. Сейчас происходит анализ произошедших инцидентов.

"Я делаю один простой вывод: если уже начали атаковать посольства, бомбами, какими-то сатанистскими или вуду-символами, значит боятся нас, пытаются нас остановить. Но нас ничто не остановит", - добавил Кулеба.