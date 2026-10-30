Листи про борги за світло можуть бути пасткою: ДТЕК попередив про шахраїв

Шахраї використовують ім’я ДТЕК

Зловмисники розсилають листи нібито від "бухгалтера ДТЕК Енерго" та просять погасити борг за електроенергію, кажуть у компанії.

"У листах можуть бути небезпечні посилання та файли. Якщо їх відкрити, шахраї можуть отримати доступ до вашого комп’ютера", - йдеться у дописі.

ДТЕК закликав користувачів:

не переходити за підозрілими посиланнями,

не завантажувати невідомі файли.

У компанії просять перевіряти інформацію про заборгованість лише через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Наприклад, у Києві та на Дніпропетровщині - через YASNO.

Деталі шахрайської схеми

У Держспецзв’язку зазеачили, що фахівці CERT-UA зафіксували нову кібератаку угруповання UAC-0050 на державні установи. Хакери масово розсилають електронні листи, щоб отримати прихований віддалений доступ до комп’ютерів жертв.



Хвилю шкідливих повідомлень було зафіксовано 29 жовтня 2026 року.

Хакери надсилали листи нібито від імені бухгалтера "ДТЕК Енерго", що стосувалися погашення заборгованості за світло.