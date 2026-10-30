Письма о долгах за свет могут быть ловушкой: ДТЭК предупредил о мошенниках

Мошенники рассылают письма от имени ДТЭК с просьбой погасить долги за свет. Это может стать ловушкой для пользователя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления ДТЭК в Telegram и Госспецсвязи в Telegram.
Злоумышленники рассылают письма якобы от "бухгалтера ДТЭК Энерго" и просят погасить долг за электроэнергию, говорят в компании.
"В письмах могут быть опасные ссылки и файлы. Если их открыть, мошенники могут получить доступ к вашему компьютеру", - говорится в сообщении.
ДТЭК призвал пользователей:
У компании просят проверять информацию о задолженности только через официальные каналы своего поставщика электроэнергии. Например, в Киеве и на Днепропетровщине - через YASNO.
В Госспецсвязи отметили, что специалисты CERT-UA зафиксировали новую кибератаку группировки UAC-0050 на государственные учреждения. Хакеры массово рассылают электронные письма, чтобы получить скрытый удаленный доступ к компьютерам жертв.
Волна вредоносных сообщений была зафиксирована 29 октября 2026 года.
Хакеры присылали письма якобы от имени бухгалтера "ДТЭК Энерго", касавшиеся погашения задолженности за свет.
Ранее РБК-Украина писала, что мошенники взламывают Telegram из-за сообщений с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе. Защитить аккаунт от взлома помогут несколько простых шагов.
Кроме того, мошенники звонят по телефону украинцам от имени полиции. Они сообщают о якобы задержании родственника или уголовном деле против самого человека и требуют деньги за "решение вопроса".