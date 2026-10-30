Письма о долгах за свет могут быть ловушкой: ДТЭК предупредил о мошенниках

Мошенники используют имя ДТЭК

Злоумышленники рассылают письма якобы от "бухгалтера ДТЭК Энерго" и просят погасить долг за электроэнергию, говорят в компании.

"В письмах могут быть опасные ссылки и файлы. Если их открыть, мошенники могут получить доступ к вашему компьютеру", - говорится в сообщении.

ДТЭК призвал пользователей:

не переходить по подозрительным ссылкам,

не загружать неизвестные файлы.

У компании просят проверять информацию о задолженности только через официальные каналы своего поставщика электроэнергии. Например, в Киеве и на Днепропетровщине - через YASNO.

Детали мошеннической схемы

В Госспецсвязи отметили, что специалисты CERT-UA зафиксировали новую кибератаку группировки UAC-0050 на государственные учреждения. Хакеры массово рассылают электронные письма, чтобы получить скрытый удаленный доступ к компьютерам жертв.



Волна вредоносных сообщений была зафиксирована 29 октября 2026 года.

Хакеры присылали письма якобы от имени бухгалтера "ДТЭК Энерго", касавшиеся погашения задолженности за свет.