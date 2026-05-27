UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: з'явився повний текст

18:18 27.05.2026 Ср
3 хв
Яких тем торкнувся президент України у документі?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)

У листі президента України Володимира Зеленського до американського лідера Дональда Трампа і Конгресу йдеться про ворожі удари, посилення агресії РФ та останню перевагу Кремля на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна, повний текст листа опублікував журналіст Axios Барак Равід.

Читайте також: Щодня чи раз на 2-3 тижні? Як часто РФ здатна повторювати масовані атаки

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив журналістам оригінальність опублікованого листа.

Удар по Україні в ніч на 24 травня

У листі Зеленський розповів, що РФ випустила по Україні 54 крилаті ракети, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети "Циркон" та 2 балістичні ракети повітряного базування "Кинджал". Також окупанти випустили 2 "Орєшніка" - один ударив по Білій Церкві, другий - впав на окупованому Донбасі.

Крім того, проти України було використано близько 600 ударних дронів - багато з них були дронами-камікадзе типу "Шахед".

Перехоплення ворожих дронів

Зеленський повідомив Трампу, що Україна довела рівень перехоплення дронів - включаючи "Шахеди" - до понад 90%. Український досвід вже допоміг країнам Близького Сходу та регіону Перської затоки.

"Коли Йорданія, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Кувейт та інші звернулися до нас, я сказав їм, що Україна не може залишатися осторонь. Ми були готові стати поруч з ними", - йдеться у листі.

Посилення терору проти України

Президент України наголосив, що є багато ознак з Москви, що Росія готується посилити свою кампанію терору.

Зокрема, російські посадовці погрожують зробити атаки, подібні до тієї, що була здійснена на Київ напередодні Дня пам'яті, частиною більш широкої та систематичної кампанії.

Фото: лист українського президента (x.com/barakravid)

Поставок через PURL не вистачає

Наголошується, що нинішні темпи поставок через програму PURL більше не встигають за реальністю загрози, з якою стикається країна.

Зеленський зауважив, що зараз це єдиний доступний шлях для забезпечення перехоплювачів Patriot проти балістичних ракет.

Прохання допомоги у захисті неба

У листі український президент просить допомоги у захисті неба від російських ракет. Він наголосив, що Україна готова закупити необхідну кількість систем Patriot та ракет-перехоплювачів.

Спільне виробництво Patriot і ракет

Україна запропонувала довгостроковий шлях розширення спільного виробництва систем і ракет Patriot з європейськими союзниками - повністю під контролем США.

"Розширення виробництва Patriot могло б стати одним із найважливіших внесків, які ми робимо разом у безпеку Америки, України, Європи та ваших союзників по всьому світу", - сказано у документі.

Балістичні ракети - остання перевага РФ

Зеленський зазначив, що сьогодні балістичні ракети залишаються останньою головною перевагою Росії на полі бою.

Тому Україна просить допомогти забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи - щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки.

Нагадаємо, співзасновник компанії Fire point Денис Штілерман раніше заявив, що до кінця 2026 року в Україні можуть відбутися випробування нової системи ППО, яку позиціонують як дешевший аналог Patriot.

Також РБК-Україна повідомляло, що наразі забезпечити стовідсоткове відбиття комбінованих атак неможливо. Одним із факторів залишаються погодні умови, які Росія враховує під час планування обстрілів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяДональд ТрампВійна в УкраїніРакети