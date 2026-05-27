Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: з'явився повний текст

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив журналістам оригінальність опублікованого листа.

Удар по Україні в ніч на 24 травня

У листі Зеленський розповів, що РФ випустила по Україні 54 крилаті ракети, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети "Циркон" та 2 балістичні ракети повітряного базування "Кинджал". Також окупанти випустили 2 "Орєшніка" - один ударив по Білій Церкві, другий - впав на окупованому Донбасі.

Крім того, проти України було використано близько 600 ударних дронів - багато з них були дронами-камікадзе типу "Шахед".

Перехоплення ворожих дронів

Зеленський повідомив Трампу, що Україна довела рівень перехоплення дронів - включаючи "Шахеди" - до понад 90%. Український досвід вже допоміг країнам Близького Сходу та регіону Перської затоки.

"Коли Йорданія, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Кувейт та інші звернулися до нас, я сказав їм, що Україна не може залишатися осторонь. Ми були готові стати поруч з ними", - йдеться у листі.

Посилення терору проти України

Президент України наголосив, що є багато ознак з Москви, що Росія готується посилити свою кампанію терору.

Зокрема, російські посадовці погрожують зробити атаки, подібні до тієї, що була здійснена на Київ напередодні Дня пам'яті, частиною більш широкої та систематичної кампанії.

Фото: лист українського президента (x.com/barakravid)

Поставок через PURL не вистачає

Наголошується, що нинішні темпи поставок через програму PURL більше не встигають за реальністю загрози, з якою стикається країна.

Зеленський зауважив, що зараз це єдиний доступний шлях для забезпечення перехоплювачів Patriot проти балістичних ракет.

Прохання допомоги у захисті неба

У листі український президент просить допомоги у захисті неба від російських ракет. Він наголосив, що Україна готова закупити необхідну кількість систем Patriot та ракет-перехоплювачів.

Спільне виробництво Patriot і ракет

Україна запропонувала довгостроковий шлях розширення спільного виробництва систем і ракет Patriot з європейськими союзниками - повністю під контролем США.

"Розширення виробництва Patriot могло б стати одним із найважливіших внесків, які ми робимо разом у безпеку Америки, України, Європи та ваших союзників по всьому світу", - сказано у документі.

Балістичні ракети - остання перевага РФ

Зеленський зазначив, що сьогодні балістичні ракети залишаються останньою головною перевагою Росії на полі бою.

Тому Україна просить допомогти забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи - щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки.