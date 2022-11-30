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Лист з вибухівкою був адресований послу України в Іспанії

Ілюстративне фото: лист з вибухівкою був адресований послу України в Іспанії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Конверт з вибухівкою, який здетонував сьогодні у будівлі дипломатичного представництва України в Іспанії, був адресований послу Сергію Погорельцеву.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це сказано в офіційній заяві МЗС Іспанії.

У відомстві зазначають, що після інциденту з Погорельцевим одразу зв'язався міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Він висловив свою підтримку та солідарність.

Зазначимо, що сьогодні, 30 листопада, стало відомо, що у посольстві України у Мадриді стався вибух. Туди надіслали конверт з вибухівкою, який відкрив комендант. Він отримав незначні поранення.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко розповів, що одразу після події міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посилити безпеку всіх українських посольств.

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ІспаніяМадридВибух