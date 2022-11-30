RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Письмо со взрывчаткой было адресовано послу Украины в Испании

Иллюстративное фото: письмо со взрывчаткой было адресовано послу Украины в Испании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Конверт со взрывчаткой, который сдетонировал сегодня в здании дипломатического представительства Украины в Испании, был адресован послу Сергею Погорельцеву.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказано в официальном заявлении МИД Испании.

В ведомстве отмечают, что после инцидента с Погорельцевым сразу связался министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он выразил свою поддержку и солидарность.

Отметим, что сегодня, 30 ноября, стало известно, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Туда прислали конверт со взрывчаткой, который открыл комендант. Он получил незначительные ранения.

Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что сразу после происшествия министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность всех украинских посольств.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияМадридВзрыв