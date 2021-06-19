Лиссабон незаконно передал посольствам данные организаторов более 50 протестов

По словам Медины, всего с 2012 года иностранным посольствам были слиты данные организаторов 182 протестных мероприятий, при этом 52 из них были проведены после вступления в силу в 2018 году директивы ЕС, запрещающей передачу такой личной информации.

Канцелярия лиссабонской мэрии попала под огонь критики на прошлой неделе, когда российско-португальская активистка Ксения Ашрафулина, организовавшая протестную акцию в Лиссабоне, рассказала местным СМИ о получении электронного сообщения, из которого следовало, что мэрия передала ее данные, а также данные ряда ее соратников посольству РФ в Португалии и МИД России. Ашрафулина сказала, что она не знает, сможет ли она теперь въехать в Россию.

Как показали результаты расследования, лиссабонская мэрия также передала данные активистов, организовавших протесты возле посольств Кубы, Анголы и Венесуэлы, посольствам этих стран в Португалии.

Фернанду Медина сообщил, что по результатам расследования уволены уполномоченный по защите частных данных, а также чиновники, ответственные за обработку личных данных активистов.