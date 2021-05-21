МИД вызвал посла Португалии после блокирования упоминания о годовщине депортации крымских татар

Посол Португалии в Украине Антониу Машаду был приглашен в министерство иностранных дел. Его вызвали, чтобы обсудить позицию Португалии в контексте подготовки заявления Евросоюза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Разговор с послом вела первая заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Она подробно проинформировала посла о событиях 1944 года, крымских татар насильно депортировали с полуострова Крым по приказу советской власти.

"Сегодня в худших традициях Советского союза российская оккупационная администрация продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму, прибегая к беспрецедентным нарушениям прав человека", - сказала Джапарова.

Она выразила надежду, что Португалия как ныне председательствующее в ЕС государство, и в дальнейшем будет оставаться сознательной важности надлежащего чествования Евросоюзом как сообществом ценностей и демократии жертв советского тоталитарного режима и современности, а также остро осуждать такие преступления.

Со своей стороны посол заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, Машаду отметил важность распространения правды о преступлениях прошлого и современности, а также чествования жертв.