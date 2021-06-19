Лісабон незаконно передав посольствам дані організаторів понад 50 протестів

За словами Медіни, всього з 2012 року іноземним посольствам були злиті дані організаторів 182 протестних заходів, при цьому 52 з них були проведені після вступу в силу у 2018 році Директиви ЄС, що забороняє передачу такої особистої інформації.

Канцелярія Лісабонської мерії потрапила під вогонь критики минулого тижня, коли російсько-португальська активістка Ксенія Ашрафуліна, яка організувала протестну акцію в Лісабоні, розповіла місцевим ЗМІ про отримання електронного повідомлення, з якого випливало, що мерія передала її дані, а також дані низки її соратників посольству РФ в Португалії і МЗС Росії. Ашрафуліна сказала, що вона не знає, чи зможе вона тепер в'їхати в Росію.

Як показали результати розслідування, Лісабонська мерія також передала дані активістів, які організували протести біля посольств Куби, Анголи і Венесуели, посольствам цих країн в Португалії.

Фернанду Медіна повідомив, що за результатами розслідування звільнені уповноважений із захисту приватних даних, а також чиновники, відповідальні за обробку особистих даних активістів.