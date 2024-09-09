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Лісовий відреагував на скандал із підручником із картою без Криму

Фото: Оксен Лісовий (facebook com oksenlisovyi)
Автор: Наталія Кава

В Україні у підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту без півострова Крим. Однак видавець за власний рахунок замінить книги.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Facebook написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Що передувало

У понеділок, 9 вересня, у соцмережах поширилась інформація про те, що у підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту України, на якій немає півострова Крим.

Як заявили автори підручника, вони визнають свій недогляд, а карта у такому вигляді потрапила до підручника через неуважність.

"Недоперевірили, недогледіли - ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш, український - це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов", - заявила автор підручника Анастасія Онатій.

Реакція Лісового

За словами Лісового, технічну помилку у підручнику за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну.

"Міністерство освіти і науки України має питання до якості шкільних підручників. Ці питання пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти. Їх ми порушуємо не вперше", - написав Лісовий.

Він зауважив, що з 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інституту розвитку освіти (УІРО). А у 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти.

 

Скорочення кількості предметів у школах

Раніше Оксен Лісовий розповідав, що МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Однак у відомстві будуть працювати над тим, щоб вони були більш концентровані.

Він нагадав, що у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

При цьому учні 7-9 класі мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

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