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Лисовой отреагировал на скандал с учебником с картой без Крыма

Фото: Оксен Лисовой (facebook com oksenlisovyi)
Автор: Наталья Кава

В Украине в учебнике украинского языка для 7 класса напечатали карту без полуострова Крым. Однако издатель за свой счет заменит книги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Facebook написал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Что предшествовало

В понедельник, 9 сентября, в соцсетях распространилась информация о том, что в учебнике украинского языка для 7 класса напечатали карту Украины, на которой нет полуострова Крым.

Как заявили авторы учебника, они признают свое недосмотр, а карта в таком виде попала в учебник по невнимательности.

"Недопроверили, недосмотрели - мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это. Крым наш, украинский - это безоговорочное утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова", - заявила автор учебника Анастасия Онатий.

Реакция Лисового

По словам Лисовоого, техническую ошибку в учебнике за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна.

"Министерство образования и науки Украины имеет вопросы к качеству школьных учебников. Эти вопросы связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования. Их мы поднимаем не впервые", - написал Лисовой.

Он отметил, что со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО). А в 2025-2026 годах МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования.

 

Сокращение количества предметов в школах

Ранее Оксен Лисовой рассказывал, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.

Он напомнил, что в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться .

При этом учащиеся 7-9 класса имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", притом что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

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