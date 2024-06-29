Лісові пожежі спустошують Північне полярне коло: чому вчені б'ють на сполох

Що потрібно знати про Північне полярне коло

Північне полярне коло - одна з п'ятьох важливих паралелей, які позначаються на картах світу (вона проходить на широті 66° 33′ 39″ на північ від Екватора).

Північне полярне коло проходить через Північний Льодовитий океан, Скандинавський півострів, Північну Азію, Північну Америку та Ґренландію.

Території суші, розташовані вздовж лінії Північного полярного кола, поділені між вісьмома країнами: Норвегія, Швеція, Фінляндія, РФ, США (Аляска), Канада, Данія (Ґренландія) та Ісландія.

Північне полярне коло на карті світу (ілюстрація: uk.wikipedia.org)

Примітно, що положення Північного полярного кола не є фіксованим. Воно напряму залежить від нахилу земної осі, який змінюється впродовж великого періоду часу в межах двох градусів (що значною мірою пов'язано з припливно-відпливними силами, викликаними рухом Місяця своєю орбітою).

Північніше цієї широти знаходиться Арктика, а південніше - північний помірний пояс. Таке ж полярне коло у південній півкулі називається "Південне полярне коло".

Карта Арктики (ілюстрація: uk.wikipedia.org)

Чим небезпечні пожежі у Північному полярному колі

Моніторинг кліматичних змін ЄС Copernicus вказує на те, що лісові пожежі вже втретє за останні п'ять років спустошують Північне полярне коло. Нині пожежі високої інтенсивності фіксують у Республіці Саха (Якутія). За словами експертів, "ідеальні" умови для цього склалися на тлі високих температур повітря та посухи.

Згідно з інформацією заступника міністра екології, управління та лісового господарства регіону, тільки до 24 червня понад 160 лісових пожеж охопили майже 460 тис. гектарів землі.

Вчені стурбовані, зокрема, тим, що дим від полум'я перешкоджатиме здатності арктичного льоду відбивати сонячне випромінювання, внаслідок чого суходіл і море поглинатимуть більше тепла.

За словами професора Гейл Вайтмен з Університету Ексетера, арктичний регіон є "нульовою точкою для зміни клімату". Водночас збільшення лісових пожеж є "явним попереджувальним знаком, що ця важлива система наближається до небезпечних кліматичних переломних точок".

Знак на узбіччі шосе Далтон на Алясці, що позначає Північне полярне коло (ілюстрація: uk.wikipedia.org)

"Те, що відбувається в Арктиці, не залишається там", - уточнила науковиця й додала, що ці пожежі є "попередженням щодо термінових дій".

Ну думку професора пожежної науки з Імперського коледжу Лондона Гільєрмо Рейна, такі пожежі є "зростаючим монстром зміни клімату".

"Ще десять років тому лісові пожежі в Арктиці вважалися рідкісним явищем, яке практично не досліджувалося. Проте зараз вони стаються чи не щоліта і залишають дедалі глибші шрами", - наголосив він.

Експерти пояснюють: кліматичні зміни підвищують температуру в Арктиці, внаслідок чого лісові пожежі переміщуються на північ й знищують бореальні ліси (тайгу) та тундру.

При цьому з багатих вуглецем органічних ґрунтів вивільняється величезна кількість парникових газів.

Згідно з оцінками, отриманими дослідниками Copernicus, викиди вуглецю в Арктиці від лісових пожеж впродовж червня були третіми за величиною за останні два десятиліття (з великими стовпами диму, які проходять через регіон).

Викиди вуглецю в Арктиці (скриншот: instagram.com/copernicusecmwf)

Насамкінець вчені нагадують, що з 1980-х років площа арктичного морського льоду стрімко зменшується, що також становить небезпеку для людства.