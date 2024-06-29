Лесные пожары опустошают Северный полярный круг: почему ученые бьют тревогу

Что нужно знать о Северном полярном круге

Северный полярный круг - одна из пяти важных параллелей, которые обозначаются на картах мира (она проходит на широте 66° 33′ 39″ к северу от Экватора).

Северный полярный круг проходит через Северный Ледовитый океан, Скандинавский полуостров, Северную Азию, Северную Америку и Гренландию.

Территории суши, расположенные вдоль линии Северного полярного круга, разделены между 8 странами: Норвегия, Швеция, Финляндия, РФ, США (Аляска), Канада, Дания (Гренландия) и Исландия.

Северный полярный круг на карте мира (иллюстрация: uk.wikipedia.org)

Примечательно, что положение Северного полярного круга не является фиксированным. Оно напрямую зависит от наклона земной оси, который изменяется на протяжении большого периода времени в пределах двух градусов (что в значительной степени связано с приливно-отливными силами, вызванными движением Луны по своей орбите).

Севернее этой широты находится Арктика, а южнее - северный умеренный пояс. Такой же полярный круг в южном полушарии называется "Южный полярный круг".

Карта Арктики (иллюстрация: uk.wikipedia.org)

Чем опасны пожары в Северном полярном кругу

Мониторинг климатических изменений ЕС Copernicus указывает на то, что лесные пожары уже в третий раз за последние пять лет опустошают Северный полярный круг. В настоящее время пожары высокой интенсивности фиксируют в Республике Саха (Якутия). По словам экспертов, "идеальные" условия для этого сложились на фоне высоких температур воздуха и засухи.

Согласно информации заместителя министра экологии, управления и лесного хозяйства региона, только до 24 июня более 160 лесных пожаров охватили около 460 тыс. гектаров земли.

Ученые обеспокоены, в частности, тем, что дым от пламени будет препятствовать способности арктического льда отражать солнечное излучение, в результате чего суша и море будут поглощать больше тепла.

По словам профессора Гейл Уайтмэн из Университета Эксетера, арктический регион является "нулевой точкой для изменения климата". В то же время увеличение лесных пожаров является "явным предупредительным знаком, что эта важная система приближается к опасным климатическим переломным точкам".

Знак на обочине шоссе Далтон на Аляске, обозначающий Северный полярный круг (иллюстрация: uk.wikipedia.org)

"Происходящее в Арктике не остается там", - уточнила ученая и добавила, что эти пожары являются "предупреждением о срочных действиях".

По мнению профессора пожарной науки из Имперского колледжа Лондона Гильермо Рейна, такие пожары являются "ростущим монстром изменения климата".

"Еще десять лет назад лесные пожары в Арктике считались редким явлением, которое практически не исследовалось. Однако сейчас они случаются едва ли не каждое лето и оставляют все более глубокие шрамы", - подчеркнул он.

Эксперты объясняют: климатические изменения повышают температуру в Арктике, в результате чего лесные пожары перемещаются на север и уничтожают бореальные леса (тайгу) и тундру.

При этом из богатых углеродом органических грунтов высвобождается огромное количество парниковых газов.

Согласно оценкам, полученным исследователями Copernicus, выбросы углерода в Арктике от лесных пожаров в течение июня были третьими по величине за последние два десятилетия (с большими столбами дыма, проходящими через регион).

Выбросы углерода в Арктике (скриншот: instagram.com/copernicusecmwf)

В заключение ученые напоминают, что с 1980-х годов площадь арктического морского льда стремительно уменьшается, что также представляет опасность для человечества.