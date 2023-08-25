Лісові пожежі у Греції стали найбільшими в історії ЄС, - єврокомісар

"Пожежі в районі грецького Олександруполіса, внаслідок яких вигоріли вже 73 тисячі гектарів, стали найбільшими лісовими пожежами, з якими будь-коли мав справу Євросоюз", - зазначив єврокомісар.

За його словами, всі країни ЄС мають посилювати спільні заходи щодо запобігання та більш ефективної боротьби з лісовими пожежами, оскільки наступні роки можуть виявитися ще складнішими.

Лісові пожежі у Греції

Лісові пожежі вирують у Греції з кінця липня. Надзвичайна ситуація призвела до припинення роботи готелів на острові Родос, тому близько 19 тисяч туристів було евакуйовано. Станом на 26 липня повідомлялося про щонайменше трьох загиблих.

Наступного дня повідомлялося, що в центральній частині країни пожежа дійшла до складу боєприпасів біля великої авіабази та спричинила серію сильних вибухів.

Незабаром стало відомо, що в даний час вогонь охопив понад 8500 гектарів лісів у Греції, на півночі країни виявили 18 тіл, що обгоріли.