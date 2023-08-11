Лісові пожежі на Гаваях: влада прогнозує, що кількість жертв значно зросте

За даними округу Мауї, великого та популярного серед туристів островів Гавайського архіпелагу, у четвер було зафіксовано щонайменше 53 загиблих через пожежу в Лахайні, колишній столиці острова. Таким чином, за день кількість жертв зросла ще на 17 осіб.

Перед цим губернатор штату Джош Грін зазначив у розмові з журналістами, що кількість людей, які загинули внаслідок лісових пожеж на Гаваях, зростатиме.

"У 1960 році у нас загинула 61 людина, коли через острів пройшла велика хвиля. Цього разу дуже ймовірно, що загальна кількість загиблих значно перевищить це число, я боюся", - сказав він, маючи на увазі цунамі.

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii огорожі для родини survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb- Charbel H.Najem (@ChNajem) August 10, 2023

За словами губернатора, внаслідок пожежі, ймовірно, було знищено до 1700 будівель. Він також додав, що, напевно, "близько 80% Лахайни зникло".

"Я вам скажу, що на той час, коли все це лихо буде описано, я впевнений, що десятки людей загинуть, а майно на мільярди доларів буде знищено", - озвучив Грін свій прогноз.

Також губернатор сказав, що більшість будівель повністю зруйновано, деякі з них досі тліють. Збереглися лише деякі кам'яні будинки.

Ці лісові пожежі на Мауї, вважає чиновник, можуть стати найбільшим стихійним лихом в історії Гаваїв.

"Те, що ми бачили сьогодні, було катастрофою... Ми спостерігаємо загибель людей тут. Як ви знаєте, їхня кількість зростає, і ми продовжимо бачити загибель людей", - сказав губернатор.

Раніше з острова Мауї евакуювали понад 14 тисяч людей, і роботи з переміщення громадян продовжуються.

Пожежі у різних країнах світу

Нагадаємо, що лісові пожежі на Гаваях спалахнули через надзвичайну спеку. Через сильний вітер від урагану "Дора" вогонь поширюється швидко і розходиться на сотні кілометрів.

Також зазначимо, що цього літа в Європі та США фіксують нові температурні рекорди. При цьому науковці припускають, що через зміну клімату може бути ще спекотніше.

Пекельна спека викликала масштабні пожежі в Греції, у тому числі на островах Родос та Корфу.

Також лісова пожежа спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Відомо, що через пожежі в Середземномор'ї загинуло понад 40 людей.