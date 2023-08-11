Лісові пожежі на Гаваях: влада прогнозує, що кількість жертв значно зросте

Внаслідок сильних лісових пожеж на Гаваях загинули вже понад 50 людей. При цьому місцева влада дає сумні прогнози про те, що жертвами вогненної стихії стане більше громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN .

За даними округу Мауї, великого та популярного серед туристів островів Гавайського архіпелагу, у четвер було зафіксовано щонайменше 53 загиблих через пожежу в Лахайні, колишній столиці острова. Таким чином, за день кількість жертв зросла ще на 17 осіб.

Перед цим губернатор штату Джош Грін зазначив у розмові з журналістами, що кількість людей, які загинули внаслідок лісових пожеж на Гаваях, зростатиме.

"У 1960 році у нас загинула 61 людина, коли через острів пройшла велика хвиля. Цього разу дуже ймовірно, що загальна кількість загиблих значно перевищить це число, я боюся", - сказав він, маючи на увазі цунамі.

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii огорожі для родини survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb- Charbel H.Najem (@ChNajem) August 10, 2023

За словами губернатора, внаслідок пожежі, ймовірно, було знищено до 1700 будівель. Він також додав, що, напевно, "близько 80% Лахайни зникло".

"Я вам скажу, що на той час, коли все це лихо буде описано, я впевнений, що десятки людей загинуть, а майно на мільярди доларів буде знищено", - озвучив Грін свій прогноз.

Також губернатор сказав, що більшість будівель повністю зруйновано, деякі з них досі тліють. Збереглися лише деякі кам'яні будинки.

Ці лісові пожежі на Мауї, вважає чиновник, можуть стати найбільшим стихійним лихом в історії Гаваїв.

"Те, що ми бачили сьогодні, було катастрофою... Ми спостерігаємо загибель людей тут. Як ви знаєте, їхня кількість зростає, і ми продовжимо бачити загибель людей", - сказав губернатор.

Раніше з острова Мауї евакуювали понад 14 тисяч людей, і роботи з переміщення громадян продовжуються.

Пожежі у різних країнах світу

Нагадаємо, що лісові пожежі на Гаваях спалахнули через надзвичайну спеку. Через сильний вітер від урагану "Дора" вогонь поширюється швидко і розходиться на сотні кілометрів.

Також зазначимо, що цього літа в Європі та США фіксують нові температурні рекорди. При цьому науковці припускають, що через зміну клімату може бути ще спекотніше.

Пекельна спека викликала масштабні пожежі в Греції, у тому числі на островах Родос та Корфу.

Також лісова пожежа спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі. Відомо, що через пожежі в Середземномор'ї загинуло понад 40 людей.