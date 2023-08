Лесные пожары на Гавайях: власти прогнозируют, что количество жертв значительно возрастет

По данным округа Мауи, крупного и популярного среди туристов островов Гавайского архипелага, в четверг было зафиксировано по меньшей мере 53 погибших из-за пожара в Лахайне, бывшей столице острова. Таким образом за день количество жертв выросло еще на 17 человек.

Перед этим губернатор штата Джош Грин отметил в разговоре с журналистами, что число людей, погибших в результате лесных пожаров на Гавайях, будет расти.

"В 1960 году у нас погиб 61 человек, когда через остров прошла большая волна. На этот раз, очень вероятно, что общее количество погибших значительно превысит это число, я боюсь", - сказал он, имея в виду цунами.

Warning graphic video !! survivor escaping the Lahaina Maui Hawaii fire pray for the families of the survivors #lahainafire #Hawaiifire #Pray4hawaii pic.twitter.com/hbiLJfquOb — Charbel H.Najem (@ChNajem) August 10, 2023

По словам губернатора, в результате пожара, вероятно, было уничтожено до 1700 зданий. Он также добавил, что, вероятно, "около 80% Лахайны исчезло".

"Я вам скажу, что к тому времени, когда все это бедствие будет описано, я уверен, что десятки людей погибнут, а имущество на миллиарды долларов будет уничтожено", - озвучил Грин свой прогноз.

Также губернатор сказал, что большинство зданий полностью разрушены, некоторые из них все еще тлеют. Сохранились лишь некоторые каменные здания.

Эти лесные пожары на Мауи, считает чиновник, могут стать крупнейшим стихийным бедствием в истории Гавайев.

"То, что мы видели сегодня, было катастрофой... Мы наблюдаем гибель людей здесь. Как вы знаете, их число растет, и мы продолжим видеть гибель людей", - сказал губернатор.

Ранее с острова Мауи эвакуировали более 14 тысяч человек, и работы по перемещению граждан продолжаются.

Пожары в разных странах мира

Напомним, что лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за чрезвычайной жары. Из-за сильного ветра от урагана "Дора" огонь распространяется быстро и расходится на сотни километров.

Также отметим, что этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. При этом ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Адская жара вызвала масштабные пожары в Греции, в том числе на островах Родос и Корфу.

Также лесной пожар вспыхнул на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Известно, что из-за пожаров в Средиземноморье погибли более 40 человек.