Лісові пожежі на Гаваях: кількість жертв зросла до 67

Масштабні лісові пожежи продовжують вирувати на Гаваях. За останніми даними, загинуло вже щонайменше 67 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
Влада округу Мауї заявила, що пожежа в колишній столиці острова Лахайні ще не локалізована, і кількість загиблих виросла до 67 в порівнянні з попереднім днем.
"Ці люди загинули просто неба, намагаючись втекти від вогню", - повідомив губернатор Гаваїв Джош Грін.
Враховуючи оновлену кількість загиблих, ця лісова пожежа стала наймасштабнішим стихійним лихом в історії штату. Також видання зазначає, що наразі ця катастрофа є другою за вартістю в історії штату.
Лісові пожежі на Гаваях спалахнули через сильну спеку. Вітер від урагану "Дора" допомагає вогню поширюватись на сотні кілометрів. Лише за 10 серпня від вогню загинуло щонайменше 17 людей.
А губернатор Грін заявив, що, на жаль, кількість загиблих може значно зрости.
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