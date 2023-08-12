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Лесные пожары на Гавайях: количество жертв возросло до 67

Фото: из-за лесных пожаров на Гавайях погибли 67 человек (hawaiinewsnow.com)
Автор: Антон Малиновский

Масштабные лесные пожары продолжают распространяться на Гавайях. По последним данным, погибли уже по меньшей мере 67 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Власти округа Мауи заявили, что пожар в бывшей столице острова Лахайни еще не локализован, и количество погибших выросло до 67 по сравнению с предыдущим днем.

"Эти люди погибли под открытым небом, пытаясь убежать от огня", - сообщил губернатор Гавайев Джош Грин.

Учитывая обновленное количество погибших, этот лесной пожар стал самым масштабным стихийным бедствием в истории штата. Также издание отмечает, что эта катастрофа является второй по стоимости в истории штата.

Пожары на Гавайях

Лесные пожары на Гавайях вспыхнули из-за сильной жары. Ветер от урагана "Дора" помогает огню распространяться на сотни километров. Только за 10 августа от огня погибли по меньшей мере 17 человек.

А губернатор Грин заявил, что, к сожалению, количество погибших может значительно возрасти.

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Гавайи