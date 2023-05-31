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Лісова пожежа в Канаді: знищено близько 200 будинків

Фото: в Канаді продовжує вирувати масштабна лісова пожежа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лісова пожежа, що четвертий день вирує у канадській провінції Нова Шотландія, знищила близько 200 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Пожежа розпочалась поблизу столиці провінції Галіфакса і її досі не вдалося локалізувати. Гасінням займаються десятки пожежників зі спецтехнікою та літаками.

Інформації про постраждалих не надходило. Причина пожежі поки що невідома, але за попередньою інформацією загоряння відбулось через людську діяльність.

Лісові пожежі в Канаді

Пожежа у Новій Шотландії триває з неділі, 28 травня. 30 травня повідомлялось, що через неї було евакуйовано більше 16 тисяч людей, а сама пожежа розповсюдилась мінімум на 788 гектарів.

Раніше повідомлялось про пожежі в провінції Альберта, там евакуювали понад 24 тисячі людей. Станом на початок травня вогонь спалив близько 121 909 гектарів земель.

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КанадаПожежа