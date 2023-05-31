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Лесной пожар в Канаде: уничтожено около 200 домов

Фото: в Канаде продолжает бушевать масштабный лесной пожар (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лесной пожар, четвертый день бурлящий в канадской провинции Новая Шотландия, уничтожил около 200 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Пожар начался вблизи столицы провинции Галифакса и его до сих пор не удалось локализовать. Тушением занимаются десятки пожарных со спецтехникой и самолетами.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара пока неизвестна, но по предварительной информации возгорание произошло из-за человеческой деятельности.

Лесные пожары в Канаде

Пожар в Новой Шотландии проходит с воскресенья, 28 мая. 30 мая сообщалось, что из-за нее было эвакуировано более 16 тысяч человек, а сам пожар распространился минимум на 788 гектаров.

Ранее сообщалось о пожарах в провинции Альберта, там эвакуировали более 24 тысяч человек. На начало мая огонь сжег около 121 909 гектаров земель.

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