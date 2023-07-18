У Лисичанську окупанти розмістили у міській лікарні чеченський підрозділ "Ахмат", - Генштаб

Так, у окупованому місті Лисичанськ Луганської області противник переобладнав територію колишньої міської поліклініки. Тепер там розміщується особовий склад та командування чеченського підрозділу "Ахмат".

А ось в населених пунктах Ялта, Юр'ївка та Урзуф, що в Донецькій області, змінам піддались бази відпочинку.

Так території баз відпочинку "Червона Гвоздика", "Космос" та "Прибій" повністю переобладнано під військові бази з фортифікаційними спорудами. Там розбудовано бліндажі для розміщення особового складу російських окупаційних військ.

Ситуація на фронті у Луганській області

Сили оборони України в ході контрнаступних операцій просуваються на кількох напрямках, і ведуться запеклі бої. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 2 липня, війська противника намагаються контратакувати, і рушили вперед на Сватівському напрямку в Луганській області.

Вона додала, що окупанти атакують Білогорівку та Серебрянку, і ситуація досить складна.

Перед цим у Міноборони повідомляли, що кілька днів тому на Луганщині бійці ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, й закріплюються на зайнятих рубежах.

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