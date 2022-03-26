По Лисичанску оккупанты ударили "Точкой-У"

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Луганской ОГА в Facebook.

Российские оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области.

"Спасатели едва успевают гасить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами", – заявил глава государства. области.

По его словам, непростая ситуация сложилась и в Северодонецке. Там в результате обстрелов загорелся продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов. Кроме того, повреждены гаражи станции скорой помощи. Травмирована одна женщина.