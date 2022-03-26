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По Лисичанску оккупанты ударили "Точкой-У"

Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил об очередных обстрелах Лисичанска и Северодонецка войсками России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Луганской ОГА в Facebook.

Российские оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области.

"Спасатели едва успевают гасить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске, обесточена шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются поднять на поверхность. Россия ударила по городу ракетой "Точка-У" и градами", – заявил глава государства. области.

По его словам, непростая ситуация сложилась и в Северодонецке. Там в результате обстрелов загорелся продуктовый склад, два жилых и несколько дачных домов. Кроме того, повреждены гаражи станции скорой помощи. Травмирована одна женщина.

К слову, в Славутиче военная техника РФ передвигается по городу после утреннего вторжения.

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