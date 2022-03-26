Лисичанськ зазнав удару "Точкою-У" окупантів

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про чергові обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька військами Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Луганської ОДА у Facebook.
Російські окупанти порушили "режим тиші" 26 березня. Вони завдали ударів по найбільших містах Луганщини.
"Рятівники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та градами", – заявив очільник області.
За його словами, непроста ситуація склалася і в Сєвєродонецьку. Там внаслідок обстрілів загорівся продуктовий склад, два житлові та кілька дачних будинків. Окрім того, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги. Травмована одна жінка.
До слова, в Славутичі військова техніка РФ пересувається містом після ранкового вторгнення.
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