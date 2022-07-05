UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Лисичанском продолжают идти бои, оккупанты пытаются перебрасывать технику, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытаются строить переправы для переброски техники возле Лисичанска в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелые бои. Туда брошены все силы российской армии - все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно строить переправы для перекывания техники", - сказал он.

Гайдай отметил, что российская техника устарела, но ее много. Он также отметил, что оккупанты стягивают технику в Донецкую область.

Тем временем украинские военные уничтожают склады боеприпасов россиян в глубоком тылу, что замедляет их действия на поле боя.

Он также добавил, что россияне терроризируют местное население на оккупированных территориях. Оккупанты ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих и уничтожают все украинское.

Напомним, 3 июля украинские военные отошли из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Оккупанты сосредотачивают свои силы на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск, а также пытаются захватить Белогоровку.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна России против Украины