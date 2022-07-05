Под Лисичанском продолжают идти бои, оккупанты пытаются перебрасывать технику, - Гайдай

"На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелые бои. Туда брошены все силы российской армии - все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно строить переправы для перекывания техники", - сказал он.

Гайдай отметил, что российская техника устарела, но ее много. Он также отметил, что оккупанты стягивают технику в Донецкую область.

Тем временем украинские военные уничтожают склады боеприпасов россиян в глубоком тылу, что замедляет их действия на поле боя.

Он также добавил, что россияне терроризируют местное население на оккупированных территориях. Оккупанты ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих и уничтожают все украинское.