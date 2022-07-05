Під Лисичанськом продовжують йти бої, окупанти намагаються перекидати техніку, - Гайдай

Російські війські намагаються будувати переправи для перекидання техніки біля Лисичанська у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.
"На околиці області зі сторони Лисичанська точаться важкі бої. Туди кинуті усі сили російської армії - усі резерви, які в них є. Намагаються постійно будувати переправи для перекидування техніки", - сказав він.
Гайдай зазначив, що російська техніка застаріла, але її багато. Він також зазначив, що окупанти стягують техніку в Донецьку область.
Тим часом українські військові знищують склади боєприпасів росіян у глибокому тилу, що уповільнює їхнї дії на полі бою.
Він також додав, що росіяни тероризують місцеве населення на окупованих територіях. Окупанти шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців та знищують все українське.
Нагадаємо, 3 липня українські військові відійшли з Лисичанська, щоб зберерегти життя особового складу.
Окупанти зосереджують свої сили на взятті під контроль дороги Бахмут - Лисичанськ, а також намагаються захопити Білогорівку.