У Лисичанську без води залишились 27 тис. людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сталося знеструмлення двох насосних станцій

У Лисичанську (Луганська область) через негоду сталося знеструмлення двох насосних станцій, внаслідок чого без водопостачання залишилось близько 27 тис. людей. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначають, що за добу підрозділами ДСНС прибрано 81 дерево (Запорізька - 43, Донецька - 18, Дніпропетровська - 12 та Одеська - 8), відкачано 5 тис. 563 м. куб. води (Одеська - 4 тис. 770, Запорізька - 470, Донецька - 263 та Дніпропетровська - 60), відбуксировано 20 автомобілів (Миколаївська - 9, Запорізька - 8 та Дніпропетровська - 3).

Крім того, РБК-Україна писало, що через негоду в Україні в ніч з 3 на 4 серпня сталося знеструмлення 83 населених пунктів. Так, через дощ, грозу та сильний вітер сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 4 областях: Донецька - 37, Запорізька - 21, Луганська - 21 та Дніпропетровська - 4.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі попереджали про ускладнення погодних умов на території України у неділю, 4 серпня. За даними синоптиків, активний циклон приніс у південні, східні, а також деякі центральні області сильні грозові дощі з градом, пориви вітру та шквали до 30 м/с. У акваторії Чорного та Азовського морів був шторм.