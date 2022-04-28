В Лисичанске не смогут восстановить водоснабжение до окончания боевых действий

Руководитель Лисичанской городской ВГА Александр Заика заявил, что в городе не смогут восстановить водоснабжение до окончания боевых действий. Также в Лисичанске есть проблемы с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

По словам руководителя города, обстрелы продолжаются. Оккупанты постоянно атакуют Лисичанск, пытаясь прорвать обороны.

"Обстрелы продолжаются. Оккупанты палят. К сожалению, очень трудно сейчас восстанавливать электроснабжение, водоснабжение... Водоснабжение, к сожалению, восстановлено будет лишь после окончания боевых действий. Но наши ребята держат, наши ребята защищают границы своих мы не сдаем", - заявил Заика.

Он также вновь призвал жителей города эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.