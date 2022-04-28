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У Лисичанську не зможуть відновити водопостачання до закінчення бойових дій

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Лисичанськ, Четвер 28 квітня 2022 12:58
У Лисичанську не зможуть відновити водопостачання до закінчення бойових дій Фото: у Лисичаньску не відновлять водопостачання до закінчення бойових дій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Керівник Лисичанської міської ВЦА Олександр Заїка заявив, що у місті не зможуть відновити водопостачання до закінчення бойових дій. Також у Лисичанську є проблеми з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами керівника міста, обстріли тривають. Окупанти безперестану атакують Лисичанськ, намагаючись прорвати оборони.

"Обстріли тривають. Окупанти гатять. На жаль, дуже важко зараз відновлювати електропостачання, водопостачання... Водопостачання, на жаль, відновлене буде лише після закінчення бойових дій. Але наші хлопці тримають, наші хлопці боронять, кордони свої ми не здаємо", - заявив Заїка.

Він також знову закликав мешканців міста евакуюватися у більш безпечні регіони України.

Нагадаємо, через обстріли окупантів за добу у Луганській області загинули чотири особи.

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Лисичанськ Луганськ Водопостачання Війна Росії проти України
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