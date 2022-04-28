У Лисичанську не зможуть відновити водопостачання до закінчення бойових дій

Керівник Лисичанської міської ВЦА Олександр Заїка заявив, що у місті не зможуть відновити водопостачання до закінчення бойових дій. Також у Лисичанську є проблеми з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За словами керівника міста, обстріли тривають. Окупанти безперестану атакують Лисичанськ, намагаючись прорвати оборони.

"Обстріли тривають. Окупанти гатять. На жаль, дуже важко зараз відновлювати електропостачання, водопостачання... Водопостачання, на жаль, відновлене буде лише після закінчення бойових дій. Але наші хлопці тримають, наші хлопці боронять, кордони свої ми не здаємо", - заявив Заїка.

Він також знову закликав мешканців міста евакуюватися у більш безпечні регіони України.