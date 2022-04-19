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В Лисичанске мужчина бросил гранату в правоохранителей. Погиб полицейский

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Лисичанск, Вторник 19 апреля 2022 10:31
В Лисичанске мужчина бросил гранату в правоохранителей. Погиб полицейский Фото: в Лисичанске погиб полицейский (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Лисичанске Луганской области неизвестный мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей и забрал у них автомат. Один из полицейских погиб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

Отмечается, что 18 апреля в Лисичанске правоохранители и представители территориальной обороны пытались изъять гранату у мужчины. Злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.

В результате погиб полицейский из Северодонецка, еще двое правоохранителей ранены. У первого - множественные осколочные повреждения левой руки. У второго - огнестрельное осколочное ранение лица.

Сейчас устанавливается местонахождение мужчины.

Напомним, глава Луганской области заявил, что ситуация в области обостряется. По его словам, враг несет потери.

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Луганск Лисичанск полиция
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