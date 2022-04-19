В Лисичанске мужчина бросил гранату в правоохранителей. Погиб полицейский
В Лисичанске Луганской области неизвестный мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей и забрал у них автомат. Один из полицейских погиб
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
Отмечается, что 18 апреля в Лисичанске правоохранители и представители территориальной обороны пытались изъять гранату у мужчины. Злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.
В результате погиб полицейский из Северодонецка, еще двое правоохранителей ранены. У первого - множественные осколочные повреждения левой руки. У второго - огнестрельное осколочное ранение лица.
Сейчас устанавливается местонахождение мужчины.
Напомним, глава Луганской области заявил, что ситуация в области обостряется. По его словам, враг несет потери.
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