В Лисичанске мужчина бросил гранату в правоохранителей. Погиб полицейский

В Лисичанске Луганской области неизвестный мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей и забрал у них автомат. Один из полицейских погиб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

Отмечается, что 18 апреля в Лисичанске правоохранители и представители территориальной обороны пытались изъять гранату у мужчины. Злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону полицейских, после чего завладел служебным автоматом.

В результате погиб полицейский из Северодонецка, еще двое правоохранителей ранены. У первого - множественные осколочные повреждения левой руки. У второго - огнестрельное осколочное ранение лица.

Сейчас устанавливается местонахождение мужчины.