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У Лисичанську чоловік кинув гранату у правоохоронців. Загинув поліцейський

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Лисичанськ, Вівторок 19 квітня 2022 10:31
У Лисичанську чоловік кинув гранату у правоохоронців. Загинув поліцейський Фото: у Лисичанську загинув поліцейський (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Лисичанську Луганської області невідомий чоловік кинув гранату у бік правоохоронців та забрав у них автомат. Один з поліцейських загинув

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Зазначається, що 18 квітня в Лисичанську правоохоронці та представники територіальної оборони намагалися вилучити гранату у чоловіка. Зловмисник кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських, після чого заволодів службовим автоматом.

В результаті загинув поліцейський з Сєвєродонецьку, ще двоє правоохоронців поранені. У першого - множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого - вогнепальне осколкове поранення обличчя.

Наразі встановлюється місцезнаходження чоловіка.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що ситуація в області загострюється. За його словами, ворог зазнає втрат.

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