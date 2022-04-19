У Лисичанську чоловік кинув гранату у правоохоронців. Загинув поліцейський

У Лисичанську Луганської області невідомий чоловік кинув гранату у бік правоохоронців та забрав у них автомат. Один з поліцейських загинув

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

Зазначається, що 18 квітня в Лисичанську правоохоронці та представники територіальної оборони намагалися вилучити гранату у чоловіка. Зловмисник кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських, після чого заволодів службовим автоматом.

В результаті загинув поліцейський з Сєвєродонецьку, ще двоє правоохоронців поранені. У першого - множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого - вогнепальне осколкове поранення обличчя.

Наразі встановлюється місцезнаходження чоловіка.