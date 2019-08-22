В Лисичанске частично возобновили водоснабжение

В четверг, 22 августа, всего одна насосная станция Коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" (Луганская область) остается обесточенной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в среду, 21 августа, было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций, которые накануне были отключены от электропитания.

Так, по состоянию на 22 августа, без электроснабжения остается лишь 1 насосная станция "Приволье". Сейчас производится наполнение системы водой.

"В течение суток подразделениями ГСЧС подвезено населению 136 м куб. технической воды. Всего с начала работ подвезены 253 м куб. воды (из них подразделениями ГСЧС 198 м куб. технической и 40 м куб. питьевой воды). От ГСЧС привлечено 18 человек л/с и 6 ед. техники", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что 19 августа в связи с задолженностью за электроснабжение от сети были отключены объекты КП "Лисичанськводоканал". Тогда без водоснабжения остались около 80 тысяч жителей городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанска.

Как писало РБК-Украина ранее, 31 июля в городе Лисичанск из-за задолженности была отключена одна насосная станция. Тогда отмечалось, что без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов).