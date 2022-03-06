UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из Лисичанска сегодня отправится эвакуационный поезд: что надо знать жителям

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 марта из Лисичанска отправится эвакуационный поезд. До ж/д станции жильцам необходимо добраться самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Внимание, запланирована эвакуация поездом. Сегодня, 06.03.2022 в 16:00 будет подан эвакуационный поезд в ст. Лисичанск. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно", - написал Гайдай.

По его словам, в первую очередь будет осуществляться посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, лица преклонного возраста.

"Возможны изменения, следите за сообщениями", - добавил Гайдай.

Напомним, недавно российские оккупанты массово обстреляли жилые дома в Лисичанске. Также под атаку врага попала и Луганская областная больница.

Добавим, президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подчеркнув, что Украина в своих не стреляет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.


Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскЛисичанскВойна России против Украины