ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске

Новина українською →
Лисичанск, Четверг 03 марта 2022 10:31
Оккупанты массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске Фото: оккупанты массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 3 марта российские оккупанты массово обстреляли жилые дома. Также под атаку врага попала и Луганская областная больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Ночной обстрел Лисичанска, 1мкрн завода ГВТ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМД, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован", - написал он.

Фото: оккупанты массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, на восьмой день войны против Украины российские войска продолжают атаковать, в частности, территории Луганской и Донецкой областей. Вследствие чего ряд населенных пунктов остались без газа, света и водоснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Лисичанск Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси