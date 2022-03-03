Оккупанты массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске
В ночь на 3 марта российские оккупанты массово обстреляли жилые дома. Также под атаку врага попала и Луганская областная больница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Ночной обстрел Лисичанска, 1мкрн завода ГВТ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЕМД, которая там базируется. Повреждены 2 АШМД. Персонал не травмирован", - написал он.
Фото: оккупанты массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Напомним, на восьмой день войны против Украины российские войска продолжают атаковать, в частности, территории Луганской и Донецкой областей. Вследствие чего ряд населенных пунктов остались без газа, света и водоснабжения.
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