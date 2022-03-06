Из Лисичанска сегодня отправится эвакуационный поезд: что надо знать жителям

Сегодня, 6 марта из Лисичанска отправится эвакуационный поезд. До ж/д станции жильцам необходимо добраться самостоятельно.

"Внимание, запланирована эвакуация поездом. Сегодня, 06.03.2022 в 16:00 будет подан эвакуационный поезд в ст. Лисичанск. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно", - написал Гайдай.

По его словам, в первую очередь будет осуществляться посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, лица преклонного возраста.

"Возможны изменения, следите за сообщениями", - добавил Гайдай.

Напомним, недавно российские оккупанты массово обстреляли жилые дома в Лисичанске. Также под атаку врага попала и Луганская областная больница.

Добавим, президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подчеркнув, что Украина в своих не стреляет.

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