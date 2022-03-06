ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из Лисичанска сегодня отправится эвакуационный поезд: что надо знать жителям

Новина українською →
Лисичанск, Воскресенье 06 марта 2022 15:06
Из Лисичанска сегодня отправится эвакуационный поезд: что надо знать жителям Фото: из Лисичанска сегодня отправится эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 марта из Лисичанска отправится эвакуационный поезд. До ж/д станции жильцам необходимо добраться самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Внимание, запланирована эвакуация поездом. Сегодня, 06.03.2022 в 16:00 будет подан эвакуационный поезд в ст. Лисичанск. До ст. Лисичанск добираться самостоятельно", - написал Гайдай.

По его словам, в первую очередь будет осуществляться посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, лица преклонного возраста.

"Возможны изменения, следите за сообщениями", - добавил Гайдай.

Напомним, недавно российские оккупанты массово обстреляли жилые дома в Лисичанске. Также под атаку врага попала и Луганская областная больница.

Добавим, президент Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подчеркнув, что Украина в своих не стреляет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.


Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Лисичанск Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать