З Лисичанська сьогодні вирушить евакуаційний потяг: що треба знати мешканцям

Сьогодні, 6 березня з Лисичанська вирушить евакуаційний потяг. До ж/д станції мешканцям необхідно дістатися самостійно.

"Увага, заплановано евакуацію потягом. Сьогодні, 06.03.2022 о 16:00 буде подано евакуаційний потяг до ст. Лисичанськ. До ст. Лисичанськ діставатися самостійно", - написав Гайдай.

За його словами, в першу чергу буде здійснюватися посадка жінок з дітьми, потім жінки до 40 років, жінки, особи похилого віку.

"Можливі зміни, стежте за повідомленнями", - додав Гайдай.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти масово обстріляли житлові будинки у Лисичанську. Також під атаку ворога потрапила і Луганська обласна лікарня.

Додамо, президент Володимир Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, наголосивши, що Україна в своїх не стріляє.

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